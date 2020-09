Reto viral: Encuentra al loro que se esconde entre las cosas

Un reto que pone a prueba la habilidad visual de los usuarios de Internet está generando más de un dolor de cabeza. El objetivo es encontrar al loro que se encuentra escondido en la imagen, sin embargo, no es tan fácil como parece.

Este tipo de desafíos se pusieron de moda durante la pandemia ya que era una buena forma de mantener activa la mente y matar el tiempo libre que el estar en casa podía generar.

Hay que recordar que, a diferencias de otras veces, no hay pistas que te ayuden a resolver el enigma. Sin embargo, la buena noticia es que no hay un tiempo límite para encontrar la respuesta. Dicho esto te deseamos buena suerte.

Si después de estar un rato largo mirando la imagen no pudiste encontrar al loro, no te preocupes, nosotros te traemos la solución. Que este tropezón no sea una caída, en el próximo reto seguro podrás resolverlo, indica Radio Mitre.

Respuesta