Reto Visual, encuentra las tazas de té, las rotas y las vacías

Con el aislamiento de millones de personas en todo el mundo a raíz de la pandemia de coronavirus, los retos virales se volvieron virales en las redes sociales. Así como hay algunos de fácil solución, están los que pueden generar una mayor dificultad.

¿Eres capaz de resolver a este desafío en el menor tiempo posible, tratándose de uno de los retos más complicados de los últimos días en redes sociales?

En la imagen, podrás ver varias tazas, pero tendrás que encontrar una tazas de té, dos tazas rotas y otras dos tazas vacías, publica ForoTV.

¿Lograste observarlo? Si no has podido encontrar la respuesta, no te preocupes. Te damos la solución.