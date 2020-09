Reto Visual: Encuentra los dos objetos fuera de lugar

A raíz de la pandemia del coronavirus, muchas personas se vieron obligadas a permanecer en sus casas. Y a causa de ello, los retos virales se convirtieron en tendencia para miles de cibernautas que buscan la manera de distraerse.

En esta oportunidad, te traemos un desafío con un grado de dificultad elevado. Un nuevo reto viral te propone, en el menor tiempo posible, localizar dentro de todos los objetos y personas que podrás ver, encontrarás dos que están complemente fuera de lugar.

Tienes un total de diez segundos para encontrarlos, de no ser así puedes tomar diez más, pero este es el último límite. No se vale hacer trampa, todos aceptamos las victorias, pero solo las personas de honor aceptan las derrota.

Si ya hiciste el intento y no pudiste, la siguiente pista te dará una oportunidad más: Recuerda que en la playa usualmente hace mucho calor, por lo que las bebidas calientes son lo último que se antoja ingerir, publica Debate.

Si no lo lograste no te preocupes, a continuación la foto con la respuesta correcta.