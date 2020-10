Reto Visual: Encuentra las donas sin chispitas

Los internautas han terminado con dolor de cabeza al intentar descifrar este nuevo reto viral, pues debido a su dificultad pocos han podido lograrlo, tu misión será encontrar tres que no están aún completamente preparadas pues les hacen falta una buena porción de chispitas.

En este nuevo reto visual pondrás a prueba tus habilidades mentales y tus capacidades de percepción. Las donas sin chispitas que debes encontrar son tres y están distribuidas en toda la imagen. Te recomendamos descansar un poco tu vista antes de comenzar este reto para que te sea más sencillo resolverlo, publica ForoTV.

Si aún no has podido encontrar los carritos sin rueda no tienes de qué preocuparte, aquí te dejamos la solución.