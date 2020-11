Reto Visual: Encuentra el error en la imagen

Miles de internautas han terminado con dolor de cabeza al intentar descifrar este nuevo reto viral, pues debido a su dificultad pocos han podido resolverlo, tu misión será encontrar el error en la imagen.

En la imagen aparece un astronauta en el espacio, podrás notar que lleva consigo algo de su equipo, obviamente la bandera de Estados Unidos y otros detalles, sin embargo, hay un error, tú deberás ubicarlo, publica Debate.

Para cumplir verdaderamente con el reto visual tendrás que resolverlo en menos de 10 segundos. Te aseguramos que si lo haces junto a familiares y amigos el resultado es más divertido.

No te preocupes, aquí te mostraremos la respuesta del reto, sabemos que probablemente te pareció muy complicado debido al límite de tiempo, no obstante, el error que estás buscando se encuentra en la Luna. Se supone que el astronauta está pisando la Luna, por lo tanto no debería aparecer una a sus espaldas.