Reto Visual: Encuentra el caramelo escondido entre los peces

En este reto viral, no tienes limites de tiempo por los que preocuparte y a simple vista es muy sencillo. Pero fueron muy pocos los usuarios que pudieron lograrlo sin darse por vencido.

La consigna es simple, debes encontrar el caramelo que se encuentra oculto entre los peces. Este desafío pone a prueba tu agudeza visual y tu perseverancia ya que muchos se rinden rápidamente.

En la imagen, se ven muchos peces de distintos colores, sin embargo allí aunque no lo veas hay un caramelo. Tal y como puedes observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era, publica radio Mitre.

Si así y todo no pudiste encontrarlo, no te preocupes no eres el único. Por eso, aquí abajo está la solución para que no te frustres.