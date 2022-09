Restaurante en Tailandia tiene en el menú hamburguesas con grillos que no crujen

El restaurante tailandés Bounce Burger brinda a sus clientes un nuevo plato consistente en una hamburguesa con carne de grillo no crujiente.

Este local especializado en grillos ofrece a los comensales hamburguesas, salchichas, bolas de grillo e incluso barritas energéticas y galletas. Según el copropietario de la empresa, Poopipat Thiapairat, los grillos pueden ser ingrediente de "hamburguesas, panadería o condimento de pimentón, utilizado para dar sabor a las patatas fritas".

Agregó que los insectos necesitan un cambio de imagen, porque "no son realmente atractivos para el consumidor". A diferencia de los lugareños, que no tienen problemas con comer insectos, los extranjeros casi no los consumen, indica RT.

"Si abrimos un restaurante y servimos alimentos a base de grillos que no parezcan grillos, los consumidores podrían estar más dispuestos a probarlos", dijo. Según el gerente, hay que convertir los grillos en algo más "apetecible" a la vista. Del mismo modo, durante la preparación, los trabajadores del restaurante eliminan las partes "duras" del insecto, como las alas y las patas, porque suelen quedar en la garganta, explicó Poopipat Thiapairat.

Los insectos son, ricos en proteínas y en vitaminas beneficiosas, representan una alternativa a la carne tradicional. Los grillos, por ejemplo, se encuentran entre los insectos más consumidos por la humanidad a nivel mundial.

Según estimaciones, este mercado podría ser una industria millonaria en los próximos años, debido al cambio climático. También, el impacto ambiental de la cría de grillos es menor que en la ganadería. Un estudio dice que la producción de pollos tailandesa era responsable de un 89% más emisiones de carbono que las industrias de insectos.