Respuestas de algunos retos virales visuales

Las redes sociales nos han traído un nuevo pasatiempo que está conquistando a miles de personas; los retos virales.

Dinos qué número ves y te diremos tu capacidad visual

Para comenzar te recomendamos alejar la vista del monitor por un par de segundos o un minuto. Relajarte y prepararte para identificar una serie de números dentro de la imagen que te mostraremos a continuación.

¿Qué número encontraste? ¿Un 3264, 3240 o un 1246? Quizá un 1240 y es que de acuerdo a las reglas de este reto, cada número posee un significado que nos permite determinar la condición en la que se encuentra nuestra vista.

Si viste un 3246 podrías padecer astigmatismo y miopía, sin embargo, si encontraste un 3240 entonces solo posees astigmatismo en alguno de tus ojos.

Si por el contrario, encontraste la cifra 1246 podrías tener miopía mientras que un 1240 resultaría la cifra de una visión perfecta.

Pese al éxito que ha tenido este reto en las redes sociales, debes recordar que la última palabra sobre el estado de tus ojos la tienen los profesionales, indica Noticieros Televisa.

¿Eres capaz de encontrar la mariposa, el murciélago y el pato?

Este reto de agudeza visual consiste en identificar lo más rápido posible la imagen de una mariposa, un murciélago y un pato.

A primera vista, un animal, el perro, sí se aprecia claramente, pero en la imagen esconde bien camuflados a los otros tres animales.

Para ello hay que agudizar bien los sentidos. De lo contrario, será imposible distinguirlos, indica 20 minutos.

Pocos son los que hacen el reto, si estás entre ellos, aquí te mostramos la solución.

Encuentra los 13 animales escondidos en la imagen

Este desafío muestra varias especies ocultas en la silueta de una criatura más grande y solo los más observadores pueden hallar a todas.

Las siluetas están escondidas dentro de la figura de un elefante. Sí, la primera es evidente pero el desafío está en encontrar el resto de las criaturas.

Si bien las primeras son bastante fáciles de hallar, el problema es cuando quedan pocas y los lugares en los que se buscan no son muchos. Se suele pasar más de 3 minutos a reloj para encontrar a todas, indica Radio Mitre.

A continuación, te dejamos todos los animales que aparecen en la imagen pero no su ubicación: Elefante, gato, pez, tortuga, burro, ratón, delfín, serpiente, cocodrilo, gallina, perro, camarón y mosquito.

¿Sigue siendo difícil hallarlos a todos? Te damos el gráfico con su ubicación a continuación.

Encuentra el oso panda

Desafío es tendencia en Facebook. Parece un reto visual muy sencillo; sin embargo, es más complicado de lo que parece. Miles se han frustrado tratando de resolverlo. ¿Podrás hacerlo?

En la imagen que pone a prueba la vista se pueden observar a tres animales: perros pug, unos gatitos, así como unos búhos, pero la finalidad de este reto es encontrar el oso panda que se esconde entre todos los animales mencionados anteriormente.

Localiza al bebé dormido entre cientos de niños

La imagen muestra a varios pequeños en distintas posiciones y el secreto está en hallar dónde está aquel que es preso de sus sueños.

Podemos darles una pista para encontrar la solución. La clave está en ver los ojos de cada niño. Claro, esto es un dato obvio para cualquiera que decida encontrar al bebé durmiente, no obstante lo mejor no es concentrarse en la posición que adopta el pequeño sino en su rostro.

La postura no es esencial ya que es fácil perderse entre los brazos y piernas de cada uno de los bebés. Además, otro dato clave es ver cómo se repiten las posiciones para así encontrar patrones y diferenciar al pequeño durmiente entre todos los demás.

Acá tenemos la solución si no lo has encontrado:

¿Logras ver al perro oculto entre vacas?

Un reto visual está poniendo en problemas a miles de usuarios en Facebook, debido a que deben encontrar un perro en el menor tiempo posible.

Si bien los retos visuales son algunas de las pruebas más populares de Facebook, lo cierto es que muchas de ellas solo generan un dolor de cabeza en todo aquel que intenta superarlas, ya que la mayoría de ellas resulta imposible de resolver, mucho más cuando solo tienes diez segundos para lograrlo. ¿Te animas a intentarlo? Aquí te dejamos las instrucciones a seguir para poner a prueba tu agudeza cognitiva.

Para empezar deberás observar muy bien una imagen en la que varias vacas se encuentran alineadas de tal forma que aparentan ser iguales; sin embargo, uno de estos simpáticos animales resulta ser un travieso perrito que se escondió entre ellas y ahora espera poder ser ubicado, indica La República.

¿Quieres ser el afortunado que logre encontrarlo? Te pedimos que revises la fotografía que te dejamos a continuación por solo diez segundos y luego de este tiempo puedas dar una respuesta concreta de la ubicación del can.

Si no has podido ubicar al travieso cachorro en esta fotografía de Facebook, te daremos la ubicación exacta en la que dicho can se encuentra.