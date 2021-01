Rescatan a un perro arrastrado por el agua de una represa

Un jardinero rescató en Sudáfrica a un perro que había sido arrastrado por el agua de una presa mientras seguía a su dueño, informa Sapeople. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de enero en Bell Park Dam, en la provincia de KwaZulu-Natal, y fueron grabados por una testigo.

El canino, de nombre Scamp, intentaba seguir a su dueño través del tramo superior de la presa, cuando fue arrastrado por el agua y se deslizó por la pendiente de cemento hacia los rápidos, unos metros más abajo. Tras desaparecer en varias ocasiones bajo la corriente, Scamp logró trepar a una roca y ponerse momentáneamente a salvo.

James Stewart, de 65 años, y su esposa Stella, que se encontraban dando un paseo por la zona, fueron testigos del incidente.

Cuando vio a Scamp sobre la roca, James corrió a su casa en busca de una cuerda para intentar rescatarlo, momento en que el jardinero Amos Ndlovu se ofreció a adentrarse en el agua para salvar al canino.

Con la cuerda atada alrededor de la cintura, Amos logró llegar hasta la roca, ganarse la confianza del perro y regresar con él hasta la orilla.

"Una vez estuvo a salvo en mis brazos, confió en mí y no luchó, lo que lo hizo más fácil, aunque yo me concentré en no perder el equilibrio y caer al agua de la inundación", indicó Ndlovu.