Reptilianos: ¿Realidad o ficción?

CIUDAD DE MÉXICO.-Los reptiloides, también conocidos como reptilianos, hombres lagarto o draconianos, son reptiles humanoides imaginarios que desempeñan un papel destacado en la literatura fantástica y de ciencia ficción, la ufología y en las teorías de conspiración modernas.

Como su supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en el planeta Tierra en forma paralela a la humanidad, de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antigua civilización pre-humana.

La revista Time, y en conmemoración al 40 aniversario del alunizaje, hizo una lista de las 10 teorías de conspiración que más han durado. Y en el puesto número 10 puso esta popular teoría.

La revista dijo: “Ellos están entre nosotros. Los humanoides reptilianos extraterrestres que beben sangre, comen carne y cambian de forma tiene un solo objetivo en sus pequeñas cabezas de sangre fría: Esclavizar a la raza humana”.

Agregó: “Son nuestros líderes, nuestros ejecutivos corporativos, nuestros queridos actores ganadores del Óscar y cantantes ganadores del Grammy, y son responsables del Holocausto, los atentados de Oklahoma City y los ataques del 11 de septiembre... al menos según el periodista David Icke, de la BBC, que se convirtió en el principal impulsor de la teoría en 1998 después de publicar su primer libro, The Biggest Secret (El Gran Secreto), que contenía entrevistas con dos británicos que afirmaban que los miembros de la familia real no son más que reptiles con coronas”.

El teórico de la conspiración y filósofo de la Nueva Era, que vestía solo de color turquesa durante un tiempo e insistió en ser llamado Hijo de Dios-Cabeza, dice que estos "Annunaki" (los reptiles) han controlado a la humanidad desde la antigüedad; la Reina Isabel, George W. Bush, Henry Kissinger, Bill y Hillary Clinton y Bob Hope están entre ellos.

Icke incluso afirma que los lagartos están detrás de sociedades secretas como los masones y los Illuminati.

Desde que ganó el título de "paranoico de la década" a fines de los 90, Icke ha escrito varios libros sobre el tema, incluido su último trabajo, The David Icke Guide to the Global Conspiracy, mientras opera su propio sitio web, completo con productos y anuncios publicitarios.