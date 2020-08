Reportera “entrevista” a un gato en Xochimilco, vuelve viral

Recientemente se ha viralizado en redes sociales, una fotografía de la reportera Itzel Cruz Alanís simulando que entrevista a un gatito, pero ¿qué cuál es la historia detrás de esa imagen?.

De acuerdo con la joven comunicadora, la captura del tierno momento que compartió en su cuenta de Twitter, se dio tras realizar un reportaje en el canal de Xochimilco.

“La fotografía surgió en Xochimilco luego de una cobertura sobre la limpieza de canales. Estábamos en el sitio donde almacenan las maquinarias para hacer el retiro de lirio y ahí estaba el gatito. El gatito es de las personas que trabajan ahí en la alcaldía de Xochimilco”, comentó la reportera en entrevista con Noticieros Televisa.

Sorprendentemente para Itzel, su imagen junto al pequeño felino se viralizó y fue tomada por diversas cuentas de dedicadas a los contenidos virales, indica 24 Horas.

“No esperaba eso. En realidad yo siempre subo fotos con perritos, con gatos, con varios animalitos que luego me encuentro en las coberturas y no precisamente estoy hablando de ellos en las notas. Y fue igual que siempre, subí la fotografía con este gatito pero se me hizo muy tierno porque está volteando hacia el micrófono y está como si estuviera muy atento de lo que sucede”, dijo Cruz Alanis.

Usuarios incluso compartieron algunos memes que fueron retuiteados por la misma reportera.