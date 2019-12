Reportera de TVE se vuelve viral al ganarse la lotería en vivo

MADRID.-La reportera Natalia Escudero fue viral en España este domingo y todo fue por su reacción tras ganar parte del primer premio de “el gordo”, como es conocida la Lotería de Navidad de España.

Escudero, reportera de la cadena Televisión Española (TVE), fue parte del grupo de personas que compró el número 26590.

En el video del momento, la reportera dijo:

Natalia no trabaja mañana, que mañana no voy, Natalia, no trabajo mañana”.