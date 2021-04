Reportan extraño caso de una persona que orina alcohol

Una mujer de Pittsburgh, Estados Unidos, se ha convertido en el primer caso documentado en una persona viva en padecer una afección médica en la que el alcohol se produce de forma natural en la vejiga a partir de la fermentación de la levadura.

La mujer fue puesta en una lista de donadores de hígado, pero los doctores sospechaban que pudiera tener un problema de alcoholismo, ya que sus muestras de orina arrojaban muestras de alcohol, algo que la descartaría como posible receptora del órgano.

“Notamos que los resultados de las pruebas de plasma para etanol y de orina para glucurónido de etilo y sulfato de etilo, que son los metabolitos del etanol, fueron negativos, mientras que los resultados de las pruebas de orina para etanol fueron positivos", explican sus médicos en un informe de caso publicado en febrero del año pasado.

Los doctores concluyeron que la diferencia en los exámenes se debe a que la levadura fermenta el azúcar en la vejiga, identificada como Candida glabrata, una levadura natural que se encuentra en el cuerpo y está relacionada con la levadura de cerveza, pero que normalmente no se encuentra en tanta abundancia, explican en Science Alert.

Los investigadores encontraron casos similares en otros pacientes ya fallecidos, por lo que concluyen, puede ser una condición donde sus síntomas no son identificados por lo raro de la patología, indica T13.

“Los médicos deben ser diligentes a la hora de prestar mucha atención a la documentación de los registros médicos y los resultados de laboratorio y siempre deben investigar en caso de incongruencias”, señalan los investigadores.