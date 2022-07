Reporta su auto como robado y recuerda luego que lo estacionó en otro lugar

Una mujer cometió el error de reportar su auto como robado luego de salir del cine, ya que pensó que lo había dejado en un sitio y al final no era así: se había equivocado.

En la cuenta de Twitter de la usuaria ‘@Alelugod’ se publicó la historia viral de este bochornoso momento.

De acuerdo con su testimonio, la mujer reportó a la policía que su auto no estaba en el lugar en el que supuestamente había estacionado, indica Milenio.

Llorando de desesperación y angustia, la mujer subió una imagen en donde se le ve triste por la situación junto a la siguiente descripción:

“Soy un 10, pero”, escribió.

La mujer terminó diciendo que hasta la policía acudió al lugar. Sin embargo, momentos después recordó en dónde lo había puesto realmente.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y sólo no me acordé dónde estaba estacionada”, escribió ‘@Alelugod’ con varios emojis de payasos.

“Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, añadió ‘@Alelugod’.

La publicación rápidamente se viralizó con múltiples comentarios y reacciones:

“Amiga, no estás sola. De este lado también manejamos ese nivel de despiste”;“Me encanta el control que tienen para no acordarse de dónde dejan el carro, pero no se les pasa tomarse fotos llorando y en crisis”;“Alv esto es otro nivel”; “Mi papá fue una vez al cine en carro, salió y se regresó a su casa caminando, cuando se despertó al día siguiente no vio el carro y pensó que se lo había robado”, se puede ver entre las reacciones.