Reinventa tu hogar para este regreso a clases

Si bien, en meses pasados ya nos entrenamos para las clases en casa, este nuevo semestre pondrá a prueba a la tecnología y las capacidades autodidactas de los más chiquitos hasta los más grandes para hacer de este nuevo curso uno con excelentes resultados.

Por fortuna, los expertos nos comparten algunas recomendaciones a tomar en cuenta para estar listos a la primera campanada del ciclo escolar agosto – diciembre 2020.

La rutina

Cuando hablamos de rutina a veces pensamos que lo que queremos es evitarla para no hacer lo mismo de siempre o mejor dicho “caer en la rutina”. Sin embargo, para muchas otras cosas, el tener una rutina establecida ayuda al cerebro ya que mejora nuestra eficiencia, somos más organizados, nos concentramos en una cosa a la vez y podemos tener mayor tiempo libre para hacer otras actividades o descansar.

Por eso, aunque ahora no será necesario levantarse tan temprano para meterse al tráfico y llegar a la escuela, es importante tomar el tiempo necesario para empezar el día. Por ejemplo, quitarse el pijama, desayunar, preparar los libros del día y tender la cama para que no cause tentaciones de querer volver.

Si tienes hijos pequeños, realiza estas actividades con ellos para que cuando sea hora de tomar clases, puedan prestar toda la atención necesaria y tu puedas enfocarte en las actividades que generalmente hacías dentro de casa o trabajo.

Así como hay tiempo para estudiar, también lo hay para descansar. De vez en cuando hay que tomarse un receso, pararse de donde estamos, estirar las piernas y despejar la mente para no saturarnos de información o abrumarnos.

El salón de clases

Tener un espacio adecuado para tomar clases es fundamental para lograr concentrarse. Por eso es importante designar un espacio para ello. Toma en cuenta que será un espacio que se utilizará por varios meses, por lo que tienes que considerar un lugar que no sea tan transitado para evitar el ruido constante. Una buena opción puede ser la recámara o alguna esquina de alguna habitación.

Puedes personalizar tu salón de clases en casa a tu gusto, pero que no se te olviden los básicos. La mesa o escritorio y la silla son el primer básico. Ya sea que en casa tengas la mesa ideal o la silla más cómoda, asegúrate que hagan buena pareja. Esto quiere decir que la silla no quede muy baja o alta en comparación con la mesa, o que el respaldo de ésta quede muy atrás y provoque que te jorobes después de tanto tiempo en ella.

Si tu caso es que las clases serán en línea, verifica que la señal del wifi llegue bien a tu nueva área de estudio. Puedes apoyarte de repetidores de señal para no tener que cambiar el modem de lugar y asegurar que no se cortará tu clase a media explicación. De igual forma puedes apoyarte de las extensiones y los multicontactos si la conexión a la luz queda lejos o si tienes solo un enchufe y varias cosas por conectar.

Lo mejor será que tengas todos tus libros y materiales en un mismo lugar para evitar que se pierdan o tengas que pararte corriendo a buscarlos. Para que el espacio de trabajo no sea un caos, puedes colocar repisas aprovechando las paredes a tu favor.

Otra opción son los libreros y los organizadores. Hay de distintos tamaños, colores y acabados para que elijas el que mejor vaya con el resto del espacio. Puedes utilizar cajas organizadoras o cubos para clasificar los útiles o los libros por materias y así tener un mejor orden y control de dónde está todo.



Actividades extracurriculares

Así como está el tiempo para estudiar, también está el tiempo para descansar y realizar otro tipo de actividades. Puedes aprovechar de las distintas plataformas que ofrecen clases en línea gratuitas como: aprender un instrumento, clases de pintura y baile.

Otra idea que está de moda es el tener un huerto en casa. Esta actividad puede ser una excelente opción para realizar en familia y despertar en los niños, y no tan niños, el hábito de la responsabilidad y el compromiso cuidando que sus plantas crezcan adecuadamente, regándolas en tiempo y forma.

Hacer ejercicio mantiene la mente activa. Además de las clases en línea gratuitas, puedes usar tu creatividad para mantener activos a todos en casa inventando juegos nuevos o los clásicos como: policías y ladrones, stop, carreras de sacos o con “tres patas”, entre otros apoyándotecon conos y banderines.

Como consejos finales, pueden organizar videoconferencias entre amigos de vez en cuando o conectarse al mismo tiempo a clases en línea para continuar creando momentos inolvidables con los compañeros de clases. Recuerda que la clave está en buscar alternativas y soluciones para adaptarse a los cambios. Con estos sencillos tips verás que este regreso a clases será mejor de lo que esperabas.