“Regrésenme a mi Luismi”: gato desaparece y dueña sale a vocearlo

Para los amantes de animales, perder una mascota es un momento muy triste en el que lo único que quieren hacer es emplear su tiempo en su búsqueda. Cuando uno de nuestros amigos peludos está desaparecido, es muy común ver carteles pegados por doquier. Sin embargo, la influencer sinaloense Elvira Zamudio fue más alla.

Conocida en redes sociales como El Viscocho, la mujer recorrió las calles de Culiacán sobre una camioneta pickup desde la que anunció la desaparición de su gato. El suceso ocurrió hace unos días y la historia completa fue compartida en el canal oficial de YouTube de la vlogger.

De acuerdo con el metraje, el cual ya cuenta con casi 70 mil vistas, entre lágrimas, Elvira Zamudio explicó que su minino a quien llama Luismi, escapó de su casa la madrugada del pasado 20 de enero y se mostró muy preocupada puesto que es de raza (angora) y no conoce la calle.

"Me regresé lloré y lloré porque no estaba el gato. Luismi es súper secuestrable: está hermoso, es raza fina, peludo, se distingue, ¿quién no va a querer tener una mascota así? Además hay una mucha gente aprovechada. Yo no sé si en este momento alguien lo tiene y sólo están esperando que yo pida recompensa", dice en su video.

Al día siguiente se subió a la camioneta anteriormente mencionada y sin pensarlo dos veces agarró un micrófono y una bocina para emprender la búsqueda del michi por todas las colonias cercanas, invitando a los vecinos a resguardarlo en caso de que lo encontraran.

"Ayúdame a encontrar a mi gato. Atención vecinos: Luismi está desaparecido, es un gato angora, blanco con anaranjadito, es noble, es mansito, se deja agarrar. Si usted encuentra a mi gato resguárdelo en su casa, yo pasaré a recogerlo. Regrésenme a mi Luismi. El gato es guapo, se distingue de entre los demás", dijo a través del parlante.

¿Qué le pasó a Luismi?

En la parte final del video, el mismo 21 de enero, mientras continuaba con la búsqueda por Humaya, Sinaloa, Elvira recibió una llamada telefónica de su madre en la que le informó del paradero del gatito, quien se encontraba muy cerca de su domicilio. El metraje termina con Luismi siendo abrazado por su dueña, quien agradeció todo el apoyo y la preocupación de sus seguidores, indica Milenio.