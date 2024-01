¡Regresan Rick y Michonne! Descubre el emocionante trailer de 'The Walking Dead: 'The Ones Who Live'

CIUDAD DE MÉXICO.- Los seguidores incondicionales de 'The Walking Dead' están de fiesta, pues se avecina un emocionante capítulo en la apocalíptica saga de zombis. Con el lanzamiento del nuevo tráiler de 'The Walking Dead: The Ones Who Live', la anticipación y la emoción alcanzan su punto álgido.

Esta miniserie, que promete ser un regreso lleno de suspenso y acción, continúa la cautivadora historia de Rick Grimes y Michonne, interpretados magistralmente por Andrew Lincoln y Danai Gurira, respectivamente.

Los fanáticos solo pedimos una cosa: Qué Rick Grimes regrese a casa con sus hijos. ¿Podrá el icónico personaje apocalíptico tener su final feliz?

 

El Esperado Regreso de los Héroes

El próximo 25 de febrero marca el regreso tan esperado de dos de los personajes más queridos de la serie: Rick Grimes y Michonne.

Los fanáticos de la obra maestra de Robert Kirkman han estado ansiosos por ver qué depara el destino a estos inquebrantables supervivientes en 'The Ones Who Live'.

Un Vistazo Exclusivo al Mundo Postapocalíptico

Sin revelar spoilers, el nuevo adelanto nos ofrece un vistazo a la versión favorita del personaje de Rick Grimes.

Del otro lado, vemos a Michonne moviendo cielo, mar y tierra para encontrar a su amado Rick Grimes.

Después de esperar varios años del regreso de Andrew Lincoln en el universo de The Walking Dead, en este nuevo adelanto vimos imagenes exlusivas enfrentándose a hordas interminables de zombis y escapando de un ejército que lo tiene secuestrado.

Lo más épico del avance fue cuando Rick pronuncia una épica frase:

Mi esposa es mi elección, mi hija es mi elección, mi vida es mi elección."

El Regreso de Otros Personajes Icónicos

Además de Rick y Michonne, los aficionados se deleitarán al descubrir que no son los únicos personajes que regresan.

La serie promete traer de vuelta a otros rostros conocidos, lo que añade una capa adicional de intriga y nostalgia a la trama.

Estreno Exclusivo en AMC+

La cuenta regresiva ha comenzado, y los fans no tendrán que esperar mucho para sumergirse en esta nueva e intensa aventura. 'The Walking Dead: The Ones Who Live' se estrenará en exclusiva el 25 de febrero en AMC+.

La Épica Sinopsis que Antecede la Serie

La sinopsis oficial de "The Ones Who Live" nos sumerge en una narrativa cautivadora:

Rick y Michonne, separados por la distancia, un poder imparable y los fantasmas de lo que fueron, se encuentran en un mundo construido sobre una guerra contra los muertos y, en última instancia, una guerra contra los vivos."

