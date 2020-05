Recomiendan actividades para evitar envejecimiento acelerado por Covid-19

En Colombia se completaron dos meses desde que se decretó la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus.

Entre algunas medidas que ordenó el Gobierno, se restringió la salida a la calle de los adultos mayores, para evitar que fueran víctimas del contagio del virus.

Sin embargo, esa situación de encierro para esa población, está ocasionando un envejecimiento acelerado tanto a nivel físico como mental, de acuerdo con un estudio de la Universidad Manuela Beltrán.

El psicólogo investigador, Óscar Mejía, explicó que esta situación se debe principalmente a que el movimiento de los adultos mayores se restringe a su casa y el contacto social se limita a algunos miembros de la familia.

"Una de estas situaciones se genera por el cambio de su cotidianidad. El hecho de estar en cuarentena, implica que el adulto mayor se relegue a conductas más sedentarias y se afecta la reserva cognitiva”, dijo.

Agregó que “la angustia que genera esta situación y la afectación emocional acelera el envejecimiento… varios estudios demuestran que altos niveles de estrés aceleran ese proceso".

El experto advirtió también que si el aislamiento no se sabe manejar, se pueden dar graves afectaciones psicológicas que pueden llegar hasta la demencia.

“El tema de que el adulto mayor esté en sedentarismo, se va a ver reflejado en situaciones como la pérdida de la orientación, atención y memoria, entre otras consecuencias”, señaló.

En ese sentido, el psicólogo Óscar Mejía, manifestó que “si el adulto mayor no tiene una socialización adecuada, va a tener trastornos de ansiedad o de depresión que pueden empeorar algunas patologías de bases o progresar más fácilmente a una demencia”.

Ante este complejo panorama que reveló el estudio para los adultos mayores, en RCN Radio contactamos a varias personas mayores de 70 años, quienes confirmaron que la cuarentena les ha ocasionado graves cuadros de depresión y ansiedad, a raíz del encierro.

“Cuando está acostumbrado a salir a la calle, a hacer al menos algunas cosas cotidianas como ir a comprar el almuerzo o pagar un servicio, pues el encierro si lo afecta a uno mucho”, dijo la señora Gloria Rincón.

La mujer señaló que “es muy difícil sentir el encierro y la angustia de saber que pasan y pasan los días y no se ve una solución, sino que cada vez hay más gente enferma y que va a pasar mucho tiempo antes de que podamos salir, si no es que uno no se enferma del virus”.

Entre tanto, la señora Stella Rodríguez, aseguró que la falta de comunicación con la familia, ha sido lo más difícil de la cuarentena.

"No es fácil estar lejos de las personas que uno quiere y eso si que cuesta. El encierro no es fácil y la verdad hay una sensación de angustia todo el tiempo, porque con todas esas cifras que dan todos los dias, pues uno no sabe cuántos meses más se va a demorar esto", relató.

Las actividades son lo ideal

Entre tanto, la fisioterapeuta magister en gerontología, Andrea Vásquez, explicó que el hecho de sentirse encerrado ocasiona en los adultos mayores sentimientos de soledad, depresión y hasta problemas con el lenguaje, por lo que recomendó una serie de actividades para evitar ese envejecimiento.

“Ante esta situación, es importante crear rutinas y respetarlas. Desafíos intelectuales que requieran concentración y que ocupen una hora al día”, manifestó.

En ese sentido, precisó también que “hacer ejercicio y realizar movimientos articulares es indispensable y si las condiciones físicas lo permiten poder cargar peso para mover los músculos.

Llenar crucigramas, acceder a juegos de memoria y caminar así sea en espacios limitados, puede ayudar a frenar el envejecimiento, ya que las condiciones de encierro se podrían extender dependiendo de la propagación del virus, con información de Informe 21.