Recomendaciones para prevenir el Alzheimer

Aún se están haciendo estudios para encontrar la cura, pero es importante reconocer los síntomas iniciales de esta enfermedad para un correcto tratamiento.

Síntomas iniciales

- Cambios en la memoria

- Dificultad para realizar tareas habituales

- Desorientación en tiempo y lugar

- Colocar objetos fuera de su lugar habitual

- Cambios en la personalidad y en el humor

Si ves que alguien presenta estos síntomas, consulta con un médico lo más pronto posible.

Sabías que

- 47 millones de personas en el mundo padecen Alzheimer.

- El Alzheimer es la 5ta causa de muerte en el mundo.

- 9,4 millones de personas en América tienen demencia.

- Cada 3 segundos alguien es diagnosticado con demencia, trastorno causado principalmente por el Alzheimer.

Diferencias entre Alzheimer y demencia

Demencia

- No es una enfermedad

- No es hereditaria

- No es causa directa de fallecimiento

Alzheimer

- Sí es una enfermedad

- Puede llegar a ser hereditaria

- Es causa directa de fallecimiento

Acciones que ayudarán a prevenir el Alzheimer

Sigue estos consejos que Seguros de Salud Mapfre trae para evitar la posibilidad de tener Alzheimer.

1. Mantenerse físicamente activo

- Hacer actividad física como caminar a paso ligero, montar bicicleta o natación son una buena manera de reducir el riesgo de tener Alzheimer.

2. Comer saludablemente

- Llevar una dieta balanceada que incluya frutas, verduras y agua, ayudará a mitigar la posibilidad de tener Alzheimer, además de otras enfermedades.

3. No fumar

- Fumar incrementa el riesgo de desarrollar Alzheimer, ya que afecta la circulación de la sangre incluidos los vasos sanguíneos del cerebro.

4. Beber poco alcohol

- Tomar alcohol en grandes cantidades aumenta las posibilidades de desarrollar Alzheimer y otros daños cerebrales.

5. Ejercitar la mente

- Mantener la mente en actividad es fundamental para reducir la posibilidad de tener la enfermedad del Alzheimer.

6. Controlar la salud

- Con el paso de los años es importante comenzar a cuidar la salud, por lo que debes realizarte chequeos anuales.

Recuerda que es importante detectar a tiempo cualquier síntoma y llevar un equilibrado estilo de vida para evitar esta enfermedad, con información de Informe 21.