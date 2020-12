Recluidos, pero con comunicación, los 'tik tokers' de la cárcel

Aunque en las prisiones del país está prohibido ingresar dispositivos electrónicos, hay quienes encontraron la manera de grabar videos desde su celda, subirlos a la red e incluso responder los comentarios de sus seguidores. Se trata de los Tik Tokers reclusos, quienes documentan en grabaciones cortas su día a día desde los centros penitenciarios de la república mexicana y Estados Unidos.

Tik Tok es una de las redes sociales que más se ha explotado para sobrellevar el confinamiento por la pandemia de covid-19; parece que quienes permanecen recluidos desde antes que se declarara la emergencia sanitaria y se mantendrán privados de su libertad cuando la pandemia termine, también son acreedores al entretenimiento digital.

MILENIO inició una búsqueda en la cual identificó al menos tres cuentas de hombres convictos mexicanos que graban Tik Toks desde sus celdas, los videos muestran el tamaño reducido de los dormitorios, mismos que incluyen sanitario con cero privacidad; en las escenas también se aprecian otros dispositivos como pantallas, audífonos y equipos de sonido.

Estos usuarios crean contenidos que van desde el típico Lip Sync, compilados de fotos, recetas de comida y bebidas, elaboración de tatuajes, baile y deporte; hasta denuncias y videollamadas con personas externas. Todo en color beige y blanco.

Las cuentas tienen desde mil hasta 41 mil seguidores y reciben comentarios positivos y de apoyo por parte de ellos, muchos saben lo que es estar privado de la libertad o tener un familiar en esta situación.

Pero más allá de las acciones que documentan, es inevitable percatarse de cómo comen, cómo duermen, cómo hacen sus necesidades básicas, cómo se ejercitan, cómo viven… “Hola, mi gente, buen fin de semana.

Muchos me han comentado que si tengo la suite de lujo, pero no, simplemente la mantengo limpia”, afirma un usuario de apellido Salazar, mientras graba su dormitorio en el que solo tiene su cama, un buró y el retrete de metal en un espacio no mayor de 4 metros cuadrados.

En cuanto a Estados Unidos, la situación no es muy diferente, se identificó otras cuentas de población hispana recluida en el extranjero, en las cuales denuncia el mal manejo de la pandemia, la violencia con que tratan a los reclusos y otras carencias muy similares a las del sistema penitenciario de México, indica Milenio.

Como cualquier otro usuario de esta red social, comparten su vida personal, suben imágenes de su familia, de los tatuajes que se acaban de hacer, dando gracias a Dios por la comida del día para así concluir un día más.