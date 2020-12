Reacción de una joven tras la humilde invitación de su novio se hace viral

En la Red se ha hecho viral el video de la reacción de una joven cuyo novio le confiesa que no tiene dinero para invitarla excepto a un lugar de lo más humilde.

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa", dice la voz del muchacho detrás de cámara, publica RT.

Su novia, visiblemente conmovida, se esfuerza por contener las lágrimas y le contesta que "para divertirse no hay que salir a lugares caros".

La grabación, cuya fecha y lugar exactos no han trascendido, ya recibió cerca de 100 mil me gusta y fue compartido más de 205.000 veces.