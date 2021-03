Quitan los piojos a mujer tras ocho semanas de contagio; video se hace viral

No cabe duda de que en TikTok podemos encontrar videos de todo tipo, que van desde los más graciosos hasta los más impresionantes; tal es el caso de un video que se ha hecho viral en el que una mujer acudió a un centro especializado de exterminación de piojos en Australia tras un confinamiento de más de ocho semanas. El impactante resultado rápidamente dio de qué hablar.

Y es que el confinamiento por coronavirus está afectando en muchas maneras inesperadas, tal como a esta mujer, quien en su intento por protegerse del covid-19 no atendió un contagio de piojos, dando lugar a una colonización masiva de sus diminutos huéspedes.

Sherrii Richardson, de 38 años y madre de cuatro hijos, es especialista en la eliminación de piojos en un centro en el que lleva nueve años de experiencia, a pesar de ser alérgica a los piojos, indica Milenio.

La mujer decidió compartir las escalofriantes imágenes en TikTok para dar a conocer lo grave que puede ser una infestación de piojos y cómo tratarla eficazmente. No podrás creer la cantidad de animales acumulados tras ese tiempo en la cabeza de la mujer, indica Milenio.

No podemos negar que la cantidad de piojos que se acumularon en la cabeza de la mujer es impresionante, pues estos animales se repoducen sin parar si no se exterminan a tiempo, por ello es importante que si sientes comezón en la cabeza no dudes en pedir que te revisen, no vaya a ser que tengas a un huesped indeseado viviendo ahí.