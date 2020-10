Quiere parecerse al diablo, se tatuó todo el cuerpo y se incrustó cuernos

Una mujer se tatuó casi todo el cuerpo para parecerse a un diablo y su historia se volvió viral en las últimas horas

Carol Praddo es una mujer que vive en Praia Grande en Sao Paulo y tiene 35 años.

Hace tres años que viene transformándose en diablo con sus tatuajes en todo el cuerpo. Tiene el 60% de su cuerpo tatuado: su lengua, ojos, dientes y frente están destinadas para reencarnar en un diablo.

Cabe señalar que esta mujer se introdujo en el mundo de los tatuajes hace 11 años, cuando todavía era asistente administrativa y conoció a su actual marido en un estudio.

En la actualidad, la llaman la mujer demonio y la joven tiene cuatro cambios extremos: pigmentación ocular (tatuaje del globo ocular) , hendidura de lengua (hendidura de lengua), dientes con coronas metálicas y cuernos en la frente (implantes transdérmicos), indica Radio Mitre.

El testimonio de la mujer diablo: los detalles

“Hablé con mi esposo y oramos pidiendo ayuda de Dios. Ya me he cuestionado por miedo en relación a nuestro Señor. Entendemos que Él no es así y no juzga por eso. Es el cambio del que me siento más emocionada, feliz y orgullosa”, empezó diciendo la chica en una entrevista.

En ese sentido, indicó: “Comprender esto es evolución” y agregó: “Es normal que la gente mire, pero es inaceptable en la calle que esté caminando con mi hijo y mi esposo y que me maldigan”, dice. “Independientemente de las opciones, hay que respetar a las personas como ser humano, como individuo”.