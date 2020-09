Quién es el "Chespirito" metalero que se volvió viral por el gran parecido a Roberto Gómez Bolaños

ARGENTINA.-En redes sociales se ha viralizado la fotografía de un hombre que es casi idéntico al fallecido Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito".

Según reporta el medio El Horizonte, la persona en cuestión es cantante de metal, y es originario de Argentina.

Se llama Phil Claudio Gonzáles y por su gran parecido al querido comediante se ha vuelto tendencia en las diferentes plataformas de Internet.

Claudio Gonzáles dijo que se ha tomado con humor los miles de memes que circulan en la red, y que la persona que lo volvió viral se disculpó con él por haber hecho la comparación con el hombre detrás de "El Chavo del 8".

"No se cansaron todavía?? Hay muchas mas eh ...Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos", publicó en su página de Facebook.

Agregó:

"Ahora hay muchos pelotudos bardeando. Es un meme nada mas pelotudo. Es para reírse un poco. No para bardear".

Aquí los memes: