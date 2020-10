¿Qué sucede cuando tomas agua con limón?

Al agua con limón se le ha atribuido desde el bajar de peso hasta cualidades desintoxicaciones. Sin embargo, no existe un estudio científico que demuestre tales beneficios, al menos, de manera generalizada.

La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario de 90 miligramos al día, en hombres, y de 75 miligramos para las mujeres, de vitamina C. El zumo de un limón contiene, aproximadamente, unos 35 miligramos de esta vitamina. Por lo tanto, ni siquiera llega a la mitad de lo aconsejado por la OMS.

Inconvenientes

Medios como The Journal of Human Nutrition and Dietetics confirman que beber limón puede tener algún beneficio particular en determinadas personas, pero, la acidez de esta fruta también puede empeorar casos de gastritis.

Lo que debes saber sobre el agua con limón

El ácido del limón tiene un alto poder de erosión en la dentadura y tal vez puede dañar el esmalte de tus dientes y mancharlos. Por este motivo, se aconseja enjuagar la boca después de haberlo bebido y beberlo antes de cepillarse.

Beneficios

El limón es un alimento que tiene muchos beneficios para la salud. Sus propiedades tienen un efecto positivo siempre que sean parte de una dieta equilibrada y que su consumo integre la alimentación habitual.

Como cítrico contiene flavonoides que son antioxidantes e inhibidores de la neuroinflamación. Estos beneficios pueden estar asociados al mejor desarrollo cognitivo o en la prevención del Alzheimer y el Parkinson, pero no de manera directa al vaso de zumo de limón.

Sobre el efecto que tiene el vaso de limón y agua en nuestro sistema inmunológico se han dicho muchas cosas, pero no hay evidencia científica. Lo cierto es que podría contribuir a la protección de la flora intestinal por su capacidad antimicobacteriana, salvo que se lo utilice como el único cítrico de la alimentación, entonces, sus beneficios serán muy pocos o nulos.

Con información de Informe 21.