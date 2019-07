Qué ocurre si pegas medio millón de cerillos en un auto y luego los enciendes

Como hemos visto en otras ocasiones, Garage 54, el canal ruso de un grupo de mecánicos no aspira a un premio nobel, pero es tremendamente adictivo llevando al límite del absurdo los autos que entran por su garaje.

En la pieza que nos ocupa cubren un vehículo por completo con 500.000 cerillos, lo llevan a un terreno exterior y prenden los primeros.

El resultado no es el esperado, no hay efecto dominó, y según los chicos de Gargage 54, esto se debe a que muchas de los cerillos están demasiado juntos y no tienen el suficiente oxígeno para conseguir un fuego decente.

Finalmente, y para ayudar a crear una llama consistente, se ayudan de un líquido inflamable capaz de generar por fin el fuego deseado, indica Gizmodo.