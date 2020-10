¿Qué hace que el cabello se caiga?

La caída es la acumulación de todos los cabellos sueltos o que ya no se encontraban conectados a tu cuero cabelludo. Las personas con el pelo grueso pueden notar fácilmente este desprendimiento y la Academia Americana de Dermatología, señala que es normal perder entre 50 y 100 cabellos al día. Sin embargo, existen otras razones, por las que se te cae el cabello en la ducha, que debes conocer.

La Dra. Ana Dulong, médico estético, señaló en Sanamente que algunos tratamientos capilares, que son agresivos con la piel, pueden generar la caída del cabello. Además, los cambios hormonales, los altos niveles de estrés o ansiedad también pueden influir en esto.

¿Qué hacer para controlar la caída del cabello?

“Una alimentación adecuada y controlar el estrés puede ayudar a detener la caída”, mencionó la especialista.

Aunque, si notas un aumento de este desprendimiento durante más de seis meses es recomendable la visita a un médico para evaluar si existe alteraciones en la sangre o se debe a un factor genético.

¿El shampoo anticaspa puede causar la pérdida del cabello?

Dulong mencionó que no, no obstante, los productos de venta libre no son los más adecuados para tratar la caspa, por ello, si la tienes, lo mejor es acudir con el o la especialista.

