Qué ha pasado con 'Lady Wuuu', el fan viral de Menudo

La vida de Eduardo Arias Martínez cambió en 2016, luego de que su grupo preferido, Menudo, se reuniera para una gira a la que no podía faltar.

Pudo pasar desapercibido, pero por casualidad un reportero de TV Azteca en las inmediaciones del Auditorio Nacional se acercó a entrevistarlo junto con un grupo de fanáticas.

Y entonces, pasó la historia que todos conocimos: apareció frente a la cámara con tu característico grito: "¡Wuuu!" y dijo la emblemática frase "¡ay, muchas cosas!" luego de que le preguntaran qué haría con los integrantes.

Ya pasaron alrededor de seis años desde lo ocurrido y todo cambió, Lady Wuuu ya no es la figura de internet que solía ser.

El pasado mes de marzo, Lady Wuuu dio una entrevista para el canal de YouTube Doble G, en el que Arias habló sobre su presente, en el que vende tacos, llamados Lady Wuuu cuando hay eventos en el Estadio Azteca. También hace banquetes, lo mismo que hacía antes de ganar el sobrenombre en internet.

Lady Wuuu no sabía qué era YouTube, pero comenzó a ser un fenómeno y entonces se enteró que tenía millones de reproducciones y había salido en Ventaneando, ganando fama. Luego de esto, la gente y los medios de comunicación centraron su atención, indica Milenio.

"Me sentí muy contento, me gustó, luego yo salía a la calle y me pedían fotos y entrevistas y todo", dice en entrevista.

Después del fenómeno viral, comenzó la fama: llegó a tener un manager, hizo productos como gorras y playeras y comenzó a dar shows a lo largo del país. Comenzó a viajar y a ser conocido, así como a lucrar con su imagen, que se había vuelto un referente.

En ese tiempo, admite que nunca supo muy bien cuánto recaudó puesto que "abusaron" de él. Asimismo, negó que hubiera cobrado 500 mil pesos o algo similar, pues lo más que llegó a cobrar fueron 50 mil.

Posteriormente, la empresa Chevrolet le regaló un auto luego de hacer un comercial, logró más de un millón de likes en redes sociales; asegura que hasta hoy en día todavía tiene el carro.

"Mi vida sigue igual yo gracias a Dios tengo un trabajo, soy chef y hasta hoy le doy gracias a Dios porque no me ha dejado sin comer", agrega.

En cuanto a su gran afición por Menudo, cuenta que en 2018 lo llevaron con engaños a las trajineras de Xochimilco, donde finalmente le presentaron personalmente a la boy band.

Además, contó que la pandemia fue una etapa dura pero que "la comida es sagrada", por lo que pudo sobrevivir gracias a que le hacían pedidos a domicilio.

Actualmente sigue laborando y su fama continúa, puesto que todavía hay gente que lo reconoce y le pide fotos en la calle.

"La gente me ve en el metro, en el mercado, en la calle, y me gritan '¡Lady Wuuu!'; en el partido, cuando vendo, la gente me sigue viendo y se emociona", expresó.