Puedes encontrar la serpiente

El ilustrador de libros infantiles Gergely Dudas compartió en su perfil de Instagram su última creación.

Se trata de un nuevo reto visual que consiste en encontrar una serpiente camuflada entre el follaje de una selva.

En el dibujo predominan los tonos verdes y amarillos, se pueden distinguir dos troncos de árbol con lianas enroscadas a su alrededor, algún pájaro y decenas de plantas.

No es fácil distinguir al reptil, así que no desesperes si no eres capaz de localizarlo aquí la imagen con la solución.