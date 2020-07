¿Puedes encontrar la fresa escondida en el espacio?

Los retos visuales son una buena manera de pasar el tiempo, y a veces, son tan difíciles que es toda una aventura resolverlos, como lo es el del difícil reto que publicamos hace unos días en donde debes encontrar a todos los delfines de la imagen, o también en este desafío, en el que una fresa se escondió tan bien en el dibujo del espacio que es prácticamente imposible encontrarla, a menos que seas muy buen observador.

¿Quieres intentarlo? Este reto está desquiciando a todo el mundo por lo que es 'solo para expertos'. Se trata de un dibujo repleto de objetos espaciales, tales como planetas, asteroides y naves, en el que una fresa logró colarse.

Llegó la hora de que pongas a prueba tus habilidades, ¿lograrás resolverlo en menos de 30 segundos?

Si te estás rindiendo, te ayudamos con una pista. La fresa es uno de los objetos pequeños de la imagen. ¿No? Bueno, es posible que no sea tan fácil lograrlo... ¿La encontraste? Concéntrate en la parte derecha de la imagen. Solución No te preocupes, no eres el único que no pudo, indica Milenio.

Nosotros también tuvimos que mirar la respuesta pues de verdad, esta fresa se supo camuflar muy bien entre os objetos espaciales. Si no quieres intentarlo una vez más y comienzas a desesperarte, te dejamos aquí abajo la respuesta. Ahora que ya sabes dónde está, prueba con retar a otra persona. Quizá sea más divertido si estableces un límite de tiempo diferente y haces alguna apuesta.