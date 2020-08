¿Puedes encontrar el dibujo oculto entre las manchas?

Si estabas buscando por una manera divertida de pasar el tiempo y al mismo tiempo ejercitar el cerebro, esta puede ser la oportunidad perfecta, pues en esta ocasión, encontramos un reto visual que te hará agudizar los sentidos y prestar atención a todos los detalles, tal como hiciste la vez que te pedimos ayuda para encontrar el elefante oculto en una imagen.

Esta vez la cosa se complica un poco, pues tendrás que escarbar en tu imaginación para poder encontrar la imagen que queremos que veas. Y es que no se trata de nada sencillo, pues ésta está formada por los espacios formados por un grupo de manchas sin patrón.

La idea la observamos por primera vez en un blog llamado Acertijos y más cosas en donde el usuario, simplemente llamado José, desafió a los internautas a descifrar la imagen, de su autoría y encontrar el hermoso dibujo oculto dentro de las manchas, acomodadas por él mismo de tal manera que, los espacios en blanco, formaran una figura, indica Milenio.

Si no has podido verlo todavía, no te preocupes, a nosotros también nos costó trabajo, y no fue hasta que alguien nos dio una pista sobre lo que debíamos encontrar que lo logramos. En la imagen están ocultos una mujer y un hombre, llevando a cabo una actividad recreativa. La mujer lleva zapatillas, formadas por las manchas.

Si aún no lo ves, te damos otra pista: el hombre lleva puesta una chamarra negra y se encuentra detrás de la mujer. ¿Ya los viste? podrías empezar a buscar la mancha en forma de chaqueta primero.