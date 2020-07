¿Puedes encontrar a los seis caballos que son diferentes al resto?

Los retos visuales son una buena manera de poner a prueba nuestros sentidos y paciencia; y muchas veces son fotografías de la vida real las que retan a nuestra vista, tal como lo es el del difícil reto que publicamos hace unos días en donde debes encontrar a la serpiente se camufló tan bien entre las hojas caídas que es prácticamente imposible hallarla, y qué decir de el reto que te presentamos a continuación, en el que hay seis caballos únicos y diferentes al resto escondidos en la imagen. ¿eres capaz de lograrlo?

Este reto está desquiciando a todo el mundo por lo difícil que es, pues la verdad es que estos caballos son excelentes al momento de camuflarse para no ser descubiertos. Es tu turno de encontrarlos en menos de un minuto.

Fue a través de Facebook donde surgió este reto, alcanzando un gran número de respuestas desesperadas e ingeniosas de personas que aclamaban que era imposible de resolver ya que todos los caballos de la imagen se ven prácticamente iguales, pero no es así.

Si te estás rindiendo, sube el brillo al máximo de tu celular o cumputadora para que aprecies los detalles.

Te ayudamos con una pista: La clave para resolver el desafío está en las patas de los animales.

¿No? Bueno, es posible que tengas que prestar mucha atención a los detalles para conseguirlo.

Solución

No te preocupes, no eres el único que no pudo superar el reto. Nosotros también tuvimos que mirar la respuesta, pues de verdad, estos caballos son muy buenos para esconderse, pues sus diferencias con el resto son mínima, indica Milenio.

Si no quieres intentarlo una vez más y comienzas a desesperarte, te dejamos aquí abajo la respuesta:

Ahora que ya sabes dónde están, prueba con retar a otra persona. Quizá sea más divertido si estableces un límite de tiempo y haces alguna apuesta.