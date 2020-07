Puedes alquilar una cápsula de fiesta flotante que puede navegar alrededor del mundo

Cada vez son más personas que buscan una aventura en un sitio remoto, como una estadía en un vagón cubierto de la vieja escuela o dormir en una camioneta en el bosque. Otra opción a considerar es una cápsula flotante ecológica que puede navegar alrededor del mundo.

Anthénea es una suite de hotel flotante de lujo y una casa móvil a base de agua. Está diseñado por el arquitecto Jean-Michel Ducancelle, cuya inspiración para el buque provino de la cápsula flotante de James Bond en la película de 1977 The Spy Who Loved Me.

El hábitat flotante se escapa de la energía solar y libera agua limpia al océano utilizando estaciones de aguas negras y grises. Utiliza anclajes de tornillo de arena para evitar daños al ecosistema y al medio ambiente submarinos. En el interior, la embarcación en forma de cúpula ofrece una vista en 360° del océano. El dormitorio incluye una cama redonda extra grande con una bañera redonda que se puede llenar con agua dulce o de mar. También hay una pequeña sala de estar con artículos de cocina y ventanas de fibra de vidrio que le permiten ver el océano. En la parte superior, el pod tiene un área abierta para sentarse al aire libre con capacidad para hasta 12 personas.

Si estás buscando quedarte algunas noches, las cápsulas existen en Côte de Granit Rose también conocida como la Costa de Granito Rosa en Bretaña, Francia.