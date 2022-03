Profesor 'explota' y termina la clase en línea tras recibir saludo de alumna

Las clases en línea parece que llegaron para quedarse en algunos sitios, aunque algunas escuelas manejan el modo híbrido. En esta ocasión un profesor que fue evidenciado por abandonar la clase en línea solo porque una alumna lo saludó.

Este caso ha dado mucho de qué hablar, pues quedó grabado que el profesor explota sólo por un saludo al parecer de lo más normal.

El maestro pertenece a la Universidad de San Carlos, en Guatemala y todo estava en orden en la clase de Derecho, hasta que en un momento surgieron problemas y tensión , indica Milenio.

El profesor Edgar Quezada recibió el saludo de una alumna. La cortesía al parecer no le pareció y respondió de forma contundente:

Docente de la Usac se ofende con un saludo y decide abandonar la clase. pic.twitter.com/Y9JvYf7vid — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) March 17, 2022

"Sí, buenas tardes, quién dice. Y ¿qué tengo que ver yo con eso? Voy a trabajar un tema, le dije", indicó el profesor.

Después puede escucharse a la alumna decir que sólo estaba saludando. Sin embargo, al parecer al maestro no le convenció y volvió a explotar en su contra.

"Si me empieza a molestar, me salgo y me voy", co mentó el profesor.

Finalmente, dijo que daba por terminada la clase, pues no le dejaban hacer su trabajo:

"Fíjese que si me empieza a molestar me salgo y no doy la clase. Licenciada, hágame el favor de tomar nota que me presenté a querer trabajar el curso de Derecho y que algunos alumnos no me lo permitieron. Así que con el permiso de los compañeros que sí quieren llevar el curso, me voy a retirar, jóvenes. No acepto ya nada que no sea propiamente de Derecho", comunicó.