Primera cita se hace viral: Fue en tren a verla y acabó exponiendo en una carrera que no es la suya

ESPAÑA.- Primera cita se hace viral en redes sociales luego de ser publicada a través de un hilo en Twitter. La usuaria @Anitalyy contó en su perfil la historia que dijo "se mercfe un hilo".

Primero explicó que el joven con el que tuvo una primera cita vive fuera de Barcelona, por lo que tuvo que "tragarse un viajecito en tren" para venir a verla. Destacó que esa información era importante para el desarrollo de la historia.

Escribió que fueron juntos a una expo interactiva del artista Vincent Van Gogh, que describió como bonita e interesante, luego fueron a tomar algo y se dieron cuenta que ya eran las 9 de la noche, tarde para que él tomara un tren de regreso a su casa.

cuando ya pasamos a las birras le pregunto que como volverá, me dice que el ultimo tren sale a las 22 que esta calculado (eran las 21). — anitaly (@anitalyyy) March 7, 2022

Primera cita se hace viral, se le fue el tren y terminó en la escuela de ella

Por esta razón no al joven no le queda más que llamar a alguien que pueda recibirlo en casa para quedarse a dormir. Al final de cuentas solo le queda la opción de quedarse en la casa de ella, quien resalta vive con sus padres y hermana.

Luego de esto, planean entre amigos llevarlo a la escuela con ellos, y así "acaba haciendo una presentación en una uni que no es la suya, en una carrera que no es la suya, y despues de haber dormido en una casa que no es la suya", finaliza la historia la joven.

Entramos en clase (hoy tocaba clases pequeñas donde hacemos actividades y presentaciones), y le digo de sentarnos en el fondo y disimular pq solo habia como 25 personas, pero mis amigxs que le conocieron de fiesta le hacen sentarse en primera fila y en el centro. ADJUNTO PRUEBAS. pic.twitter.com/X1kORKgNG3 — anitaly (@anitalyyy) March 7, 2022

La joven nutrió el hilo con algunas imágenes de su primera cita, y hubo quienes señalaron que lo que hubieran hecho en su situación.