Prepara a tu bebé para las fiestas patrias

Año con año se festeja el día en que se levantó la voz de la independencia, el 16 de septiembre. Los sentimientos de amor a la patria se hacen más evidentes y este año es especial como fesejo del bicentenario de la Independencia.

Este amor a la nación se inculca desde peques, desde maternal las diversas instituciones fomentan el festejo de una fecha tan importante para todos los mexicanos.

Las guarderías y kinders por lo regular conmemoran ese día con una asamblea o pequeño desfile. Es en este momento donde los padres tienen una gran tarea que hacer... elegir el disfraz de su hija (o) para el evento.

¡No te agobies! te damos a continuación algunos consejos para que la elección sea más fácil, solo prepárate con tiempo porque aunque no te lo hayan dicho todavía, si tu peque está en preescolar o guardería, es casi seguro que te pidan el disfraz.

-Toma en cuenta el clima antes de elegir el atuendo.

-Si no tienes presupuesto para comprar un disfraz, pregunta entre familiares y amigos para que te presten un disfraz que hayan usado con sus hijos.

-Busca algo cómodo y ligero para tu pequeño, recuerda que quizá pase horas con el disfraz.

-Si el disfraz lo permite, ponle un shorts y playera debajo del disfraz, así podrá quitárselo y se quedará con ropa más cómoda.

-No le pongas muchos accesorios encima o que estén pesados (aretes grandes, sobreros pesados, pistolas de juguetes, machetes de cartón, estandarte, etc.), se pondrá a jugar con ellos, no prestará atención al evento, o peor aún, se sentirá incómodo.

-No seas muy estricta con el disfraz, no tiene que ser perfecto, si no puedes hacerle una trenza o lleva zapatos en vez de huaraches, está bien; recuerda que lo importante es que tu peque comprenda el significado del evento.

-Platica con él días antes de la asamblea, por aquello de que sea una niña (o) que no le guste ponerse disfraces. Hazle ver lo bonito del evento, enséñale lo que se va a poner para que se familiarice y no le resulte extraño al vestirse con él.

¡Importante!

El día del festejo no olvides llevar la cámara, son momentos maravillosos para recordar.

Con información de Nosotros2.com