Por qué se manchan los párpados

Las manchas de color en los párpados tienen múltiples causas, desde patologías metabólicas hasta reacciones alérgicas. Hay determinadas diferencias entre ellas, tanto en el tamaño como en el color y el grosor. Asimismo, su aparición esta vinculada a varios factores.

En general, su presencia se relaciona con alteraciones hormonales, el uso de medicamentos, la exposición excesiva a los rayos ultravioletas, entre otros. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué tratamientos hay disponibles para su tratamiento?

Manchas de color en los párpados

No todas las manchas de color en los párpados están relacionadas con el mal dormir y las ojeras. Algunas de ellas son manifestaciones de patologías que requieren un tratamiento determinado. A continuación, detallamos algunas de ellas.

Xantelasmas

Los xantelasmas son pápulas y placas amarillentas causadas por la acumulación localizada de depósitos de lípidos. Se observan con frecuencia en los párpados y pueden indicar un trastorno de lípidos plasmáticos en aproximadamente el 50 % de los pacientes.

Por lo anterior, deben ser evaluados para detectar las causas subyacentes de la hiperlipidemia. Se describe como una lesión benigna asintomática, pues no se relaciona con complicaciones a nivel cutáneo.

Sin embargo, hay quienes prefieren darles un tratamiento por motivos cosméticos. De estos, la escisión quirúrgica es uno de los más utilizados debido a sus resultados estéticos.

Cambios hormonales en el embarazo

Los cambios hormonales que se producen durante la etapa de gestación se relacionan con cambios a nivel cutáneo. En particular, suele causar una condición conocida como melasma, que ocasiona máculas hiperpigmentadas y parches distribuidos de forma simétrica en la cara, el cuello o, en pocos casos, en los miembros superiores.

Los factores de riesgo conocidos incluyen la radiación ultravioleta (UV), las variaciones hormonales, la enfermedad de la tiroides y el uso de medicamentos anticonceptivos. En caso de tener manchas en los párpados por esta condición, las opciones de tratamiento son las siguientes:

Agentes hipopigmentantes tópicos.

Peelings químicos.

Terapia con láser.

Microdermoabrasión superficial.

Análogos de prostaglandinas para glaucoma

Los análogos de prostaglandinas que se usan para tratar el glaucoma, como latanoprost y bimatoprost, pueden causar párpados oscuros después de 3 a 6 meses de uso, aproximadamente.

Una publicación en American Journal of Dermatology concluye que cuando las personas dejan de usar bimatoprost, el oscurecimiento puede desaparecer por completo al cabo de un tiempo.

Melanocitosis dérmica

La melanocitosis dérmica abarca una serie de lesiones cutáneas que se caracterizan por la presencia de manchas. En particular, quienes padecen esta condición tienen manchas grises o azul grisáceas en los párpados. Puede deberse a causas adquiridas o congénitas.

Los informes de Journal of the American Academy of Dermatology exponen que su aparición está relacionada con la exposición al sol, los cambios hormonales durante el embarazo y la dermatitis atópica crónica.

Vitiligo

El vitiligo se caracteriza por la destrucción selectiva de los melanocitos. En consecuencia, aparecen parches de despigmentación de la piel. Las cejas, los párpados y el vitiligo genital son un dilema terapéutico, en especial en los niños.

Existe una fuerte asociación de trastorno ocular en pacientes con vitiligo, de acuerdo a estudios de Journal of the Indian Medical Association. En estos casos, el pimecrolimus podría ser una opción adecuada para su tratamiento.

Hiperpigmentación postinflamatoria

El eccema crónico y la inflamación alérgica de los ojos pueden causar hiperpigmentación y párpados oscuros. Algunas personas pueden desarrollarlos al frotarse y rascarse la piel del contorno de esta zona. Asimismo, puede ser el resultado de la acumulación de líquidos debido a las alergias.

Púrpura por amiloidosis

La amiloidosis es una patología poco frecuente que se genera cuando una proteína denominada «amiloide» se concentra en los órganos. Es una enfermedad que no tiene cura; aún así, hay tratamientos que contribuyen a controlar sus síntomas y a limitar la producción de la sustancia amiloide.

La aparición de púrpuras atraumáticas en la cara, sobre todo en los párpados y en el cuello, deben suscitar la sospecha de amiloidosis. Es necesario consultar con el médico para un diagnóstico adecuado.

Manchas palpebrales anaranjadas (OPS)

Las manchas palpebrales anaranjadas son alteraciones que se localizan en la parte interna de los párpados superiores, diferentes al xantelasma. Su origen no está del todo claro, pero se cree que se generan por depósitos de lipofuscina.

Tratar las manchas de color en los párpados para mejorar la apariencia del rostro

Las manchas de color en párpados son una condición común y, por lo general, no representan nada grave. Sin embargo, quienes las padecen suelen buscar opciones de tratamiento al considerarlas antiestéticas.

Por fortuna, en la actualidad hay varias cremas y procedimientos estéticos que permiten minimizarlas para mejorar el aspecto de la piel. Vale la pena consultar con el dermatólogo para elegir la mejor opción según el caso.

