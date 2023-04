¿Por qué se celebra el Día Internacional del Perro Guía?

Este 26 de abril se celebra el Día internacional del Perro Guía o Perro de trabajo, pero porque qué se Conmemora este día?, a continuación te lo explicamos.

El Perro Guía o Perro de Trabajo, son entrenados con la finalidad de dar apoyo a personas con discapacidad visual, para su movilidad e independencia.

Con la creación de este día se busca dar a conocer la importancia del papel de los perros guías.

La historia de perro guía se remonta a la época de la primera guerra mundial, cuando miles de soldados regresaron ciegos a sus casas tras ser expuestos a gas venenoso.

Para ayudar a los soldados, el médico Dr. Gerhard Stalling, se le ocurrió adiestrar perros para ayudar a los soldados.

De acuerdo con Sieger Guide, El Dr. Stalling, comenzó a investigar distintas maneras de adiestrar perros para que fueran guías confiables y en agosto de 1916 en Oldenburg se originó la primera escuela de perros guía para ciegos.

Después, en el año 1929 se abrió en Estados Unidos (Nashville, Tennessee) la primera escuela de perros guía, denominada "The Seeing Eye".

Mientras tanto, en 1934 se conformó en Gran Bretaña (Inglaterra) la asociación "The Guide Dogs for the Blind Association".

Por otra parte, también se crearon asociaciones como La "Internacional Guide Dog Federation" es una asociación responsable del desarrollo, monitoreo y evaluación de los estándares aplicados por los países miembros, referida al servicio de perros guía alrededor del mundo.

En México se conformó la primera escuela de perros guía en América Latina denominada “Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P.”

Conforme con la página diainternacionalde, las razas más idóneas para ejercer esta labor son: Golden Retriever, Labrador Retriever y Pastor Alemán.

Los perros guías son unos verdaderos héroes que ayudan a las personas que más necesitan y merecen todo el respeto.

Con Información de diainternacionalde/Sieger Guide