Por qué no deberías tomar bebidas calientes de un avión

Si eres de los que bebe té, café o cualquier otra bebida “caliente” que incluya agua de los aviones, quizás te lo vayas a pensar dos veces la próxima vez. Business Insider entrevistó a trabajadores de la industria de las aerolíneas y un auxiliar de vuelo desveló por qué no bebían agua caliente durante un vuelo.

Según le explicó al medio, la razón por la que no sueles verlos con bebidas calientes no se debe a que están de servicio, “los asistentes de vuelo no beben agua caliente en el avión, ni café, ni té”, explicó, y la desagradable respuesta proviene de la EPA (Environmental Protection Agency).

Y es que el agua que se utiliza para las bebidas calientes en los vuelos proviene directamente del grifo (en lugar de las botellas). La EPA hizo un estudio sobre el agua hace varios años y encontró que el 12,6 por ciento de las muestras contenían coliformes, y el recuento de coliformes es un indicador de la cantidad de materia fecal que hay, lo que determina la calidad sanitaria de los alimentos y el agua. Según el estudio:

Tanto los coliformes totales como la E. coli son indicadores de que otros organismos causantes de enfermedades (patógenos) pueden estar presentes en el agua y podrían afectar la salud pública, indica Gizmodo.

Además, la EPA también encontró que de los 158 aviones que examinaron, dos de los aviones dieron positivo para E. coli, que puede causar diarrea y dolores estomacales. Según BI, uno de cada ocho aviones no cumple con sus estándares de seguridad en el agua, por lo que muchos auxiliares de vuelo decidieron que no tocarían el material, indica Gizmodo.

Por cierto, tras el estudio, la EPA cambió sus estándares obligando a las aerolíneas a utilizar fuentes de agua que sigan las pautas de la FDA. También deben desinfectar el agua y analizarla al menos una vez al año. Sin embargo, tres años después la EPA realizó más pruebas y los resultados fueron similares. Alrededor del 12 por ciento todavía dio positivo por coliformes, aunque solo el 0,5 por ciento contenía E. Coli

Y si piensas que no es tan malo porque al calentar el agua matará cualquier enfermedad, la científica ambiental Brendal Wiles explicó a la NBC que “podría matar algunos de los organismos, pero no va a matar a la mayoría de ellos”.