¿Por qué es tendencia el 20 de abril?

HERMOSILLO, Sonora.- Esta declaratoria vino de parte de Marysol Sosa, hija del llamado “Príncipe de la Canción”, idea que fue inmediatamente aplaudida por los seguidores del icónico cantante mexicano.

Pero…¿Por qué hoy?



El natalicio del cantante es el 17 de febrero, y su primer aniversario de muerte aún no ocurre (recordemos que falleció el 28 de septiembre de 2019).



Entonces, ¿qué tiene de especial el 20 de abril?

Esto se debe a la canción “Me vas a echar de menos”, una de las más queridas de los fans de José José, cuyo coro reza lo siguiente:



“Y me estarás llamando cada veinte de abril, y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí, y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir”.



La propia Marysol hizo énfasis sobre esto y colocó un video en el que se escucha la voz de su padre en la contestadora de un teléfono, asegurando que cuando pueda devolverá la llamada y posteriormente se escucha la canción “Me vas a echar de menos”, interpretado por su hija.

“De aquí en adelante, cada 20 de abril será el #DiadeJoseJose”, explicó Marysol.

De inmediato, varios comentarios en Twitter bromearon sobre el 20 de abril.

“Hoy es 20 de abril y aún espero tu llamada”, es una de las frases que rezan en los memes de redes sociales.