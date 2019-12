Por qué en Japón cenan pollo frito en Navidad

Todos los años, en todo Japón, la gente hace largas colas en las sucursales de restaurantes de pollo frito para hacer sus pedidos para la cena de Navidad.

Este usuario de Twitter dice: “¡Si hablamos de navidad japonesa, tiene que ser KFC!” Por supuesto, no todos comen KFC en navidad en Japón (de hecho, ¡no todos celebran la navidad!), pero la cadena de comida rápida se ha vuelto inseparable de esta fecha y celebración.

El restaurante ha estado en Japón desde la década de 1970, y la gente en el país ama su pollo. Pero, ¿por qué existe esta extraña conexión entre esto y navidad? En muchos países, la navidad se celebra con alguna comida casera, ¡no comida rápida! Pero la aunque en Japón celebran la navidad, no es una fiesta nacional oficial.

Según una explicación, la razón es que los turistas extranjeros en Japón durante la navidad no pudieron encontrar pavo para comer en la noche del 24 de diciembre, por lo que fueron por pollo. No obstante, no estoy tan seguro de que esta sea la razón absoluta, porque la carne asada, otra comida popular de navidad, se encuentra fácilmente en el país, indica Gizmodo.

La explicación oficial es que un jardín de infancia cristiano en Japón quiso pedir comida para su fiesta de navidad para niños. La compañía dice que la escuela le pidió al gerente de un establecimiento de KFC que se vistiera como Santa Claus para la fiesta, y estuvo de acuerdo, por lo que apareció en la fiesta vestido como Santa y diciendo “¡Feliz Navidad!”, para deleite de los niños.

Según el restaurante, con el tiempo, más y más escuelas ordenaron para sus fiestas navideñas, y en 1974, la cadena realizó su primera campaña especial de comidas navideñas.

Décadas más tarde, se ha convertido en una tradición anual, con muchas personas que han crecido comiendo el pollo frito durante las fiestas y, naturalmente, lo asocian con la navidad.Y como todos los años, las filas para comprar el preciado pollo navideño son muy grandes.