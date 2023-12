¿Por qué el recalentado navideño y de Año Nuevo nos sabe mejor después del primer día?

CIUDAD DE MÉXICO.- La época del recalentado llega y con ello las cenas como pavo relleno, romeritos, bacalao, pierna horneada, principalmente, tendrán una segunda, tercera y hasta más oportunidades para comerse en los próximos días.

Todos estos platillos son más delicioso a los días después de haberlo probado por primera vez, pero cuál es la razón por lo que esto sucede, qué factores influyen. ¿Es química pura o tiene que ver más con nuestro estado de ánimo?

La química en alimentos Margarita Saldaña explica que es una mezcla de factores químicos , físicos y sí, emocionales también. Pero subraya que no todos los alimentos saben mejor al día siguiente.

Las salsas, sopas y estofados son los platillos que pueden adquirir un mejor sabor tras recalentarlos; sin embargo, las ensaladas, capeados y en general platillos fritos, así como el sushi o pechugas de pollo no corren con la misma suerte y se convierten en algo que poco se antoja comer al día siguiente de su preparación.

Se ha vuelto muy rica la variedad de platillos que se comen en estas fechas y generalizan que todos saben mejor recalentados pero no todos adquieren mejores características si se comen al día siguiente. Hay comidas que no se favorecen como los postres , estos se mantienen tal cual; incluso la ensalada de manzana , muy típica de la fecha, toma otro aspecto, se oxida y si estuvo en refrigeración la crema está más espesa así que la textura cambia”, explica la ex docente de universidades como LaSalle, UVM y UNITEC.