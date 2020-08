¿Por qué dicen que el cuerpo humano se regenera cada 7 años?

Probablemente hayas escuchado alguna vez que, cada siete o diez años, nuestro cuerpo se regenera por completo. O, lo que es lo mismo, que nos convertimos en personas nuevas ya que cada célula de nuestro cuerpo se reemplaza por una célula nueva. Aunque se trata de una historia increíble que tiene un fundamento veraz, no es del todo exacta.

Es cierto que las células de nuestro organismo tienen una vida útil finita y que, cuando mueren, se reemplazan por células nuevas. Sin embargo, no lo hacen todas al mismo tiempo.

Tal y como señala el Science Desk Reference de la Biblioteca Pública de Nueva York, tenemos entre 50 y 75 billones de células en el cuerpo. Además, cuando el cuerpo humano fallece, pueden pasar horas o incluso días hasta que mueren todas las células de nuestro organismo.

Los glóbulos rojos tienen una vida aproximada de cuatro meses, mientras que los glóbulos blancos viven alrededor de un año. Las células de la piel viven dos o tres semanas y, por otro lado, las células del colon mueren después de unos cuatro días. Los espermatozoides viven aproximadamente tres días, mientras que las células cerebrales suelen durar toda la vida ya que las neuronas no se reemplazan cuando mueren.

Además, no ocurre nada especial en el cuerpo en un ciclo de siete años, ya que las células están muriendo y sustituyéndose continuamente. Por esta razón, habría que matizar que las células de nuestro organismo son multifuncionales y completamente diferentes entre sí, por lo que se reemplazan a ritmos diferentes. Es decir, que el cuerpo humano está compuesto por células de distintas edades.

No se sabe cuál es el origen de este mito. Sin embargo, puede que alguna persona sumara todas las vidas de las células de nuestro cuerpo y asumiera que estas se renuevan cada siete años, una afirmación que no es cierta ya que se trata de una estimación aproximada. De hecho, algunas células se renuevan en cuestión de horas, mientras que otras no se regeneran durante toda la vida de una persona.

Con información de Muy Interesante.