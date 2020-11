¿Por qué debes usar una toalla de cuerpo y otra para secar tu cabello?

¿Sabías que la manera en que secas tu cabello influye en la aparición del indeseable frizz? Si bien hay otros factores como la humedad, ahora te compartiremos algunos tips para que tu cabello luzca ordenado y bien cuidado.

No uses una toalla común

Lo mejor para secar el cabello y evitar el frizz es envolverlo en una tela de microfibra. Y no, no necesitas comprar una prenda en específico, puedes usar alguna camiseta o polo que ya no utilizas porque está viejito. La tela de microfibra es súper absorbente e ideal para secar tu melena.

¿Por qué no se recomienda usar la toalla de cuerpo para el cabello?

Sucede que las toallas gruesas raspan el pelo y lo que logras es que el frizz se presente y no se quiera ir. Por ello, una vez que hayas lavado tu cabello, toma el polo o camiseta que ya no usas y envuélvelo sobre tu melena.

Peine de dientes anchos

Los peines de dientes apretados o los cepillos, solo hacen que el frizz se torne más notorio. Por el contrario, si optas por un peine de dientes anchos, conseguirás desenredarlo y además quedará suave, brillante y manejable.

Hazte una trenza

En el caso de que tengas la costumbre de irte a dormir con el cabello mojado, lo que puedes hacer, para no despertar con una explosión de pelo en tu cabeza, es trenzar el cabello antes de acostarte. ¿El resultado? Unas bonitas ondas estilo playero muy fáciles de peinar y ¡libres de frizz!

Almohada con funda de seda o satín

Evita las fundas de algodón, pues son mucho más propensas a crear el frizz.

Con información de Informe 21.