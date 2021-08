“Por fin pude”: Joven presume en redes la compra de su primer refrigerador 

ARGENTINA.- Mariano Cantero es un joven argentino de 18 años que se hizo viral en Twitter después de compartir con los internautas que había comprado su primer refrigerador, tweet que generó varias reacciones entre los usuarios.

El joven señaló que después de “tanto ahorrar” pudo comprarse el electrodoméstico y que, aunque para muchos parezca algo irrelevante, para él era un gran logro por haberse esforzado tanto en conseguirlo.

“Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso”, escribió en su red social junto a una fotografía al lado del refrigerador.

después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso pic.twitter.com/flL1Gwksb1 — Mariano cantero (@Marianocantero0) August 17, 2021

Varios usuarios de la plataforma reaccionaron a esta imagen y Mariano Cantero se volvió viral en cuestión de días, pues alcanzó más de 7 mil Retweets, 279 mil Me gusta y 3 mil respuestas. Algunos comentarios destacaron por celebrar junto a él su compra y felicitarlo por haber conseguido algo que tanto deseaba, pero sobre todo, que lo alcanzó con su dedicación.

Cuenta con 3 trabajos

Según información de Milenio, el joven argentino tuvo una entrevista después de hacerse viral en redes sociales y expresó su sorpresa ante el alcance que tuvo su publicación: “Quise presumir la heladera que compré con mi esfuerzo, sin plata de mis padres".

Cantero narró que tenía tres trabajos como repartidor en una rotisería, en un comedor donde ayuda dos veces por semana y en una barbería donde labora en su tiempo libre para conseguir un dinero extra. Y aunque estos trabajos lo ayudaron a ahorrar, a veces sentía que se encontraba lejos de la meta: “empecé a juntar peso por peso. Me fui amañando para conseguir más plata, pero no llegaba nunca”, expresó.

Estoy totalmente agradecido con la vida — Mariano cantero (@Marianocantero0) August 18, 2021

Sobre su tweet viral, Mariano relató que se enteró de una manera interesante, pues notó que estaba teniendo varias reacciones justo después de terminar su turno como repartidor.

“Estaba trabajando a eso de las 10 de la noche de repartidor. Había visto que tenía demasiados likes, mensajes felicitándome y cuando me mandaron una foto de que yo aparecía en la TV frené para mirar el celular y te juro que me quebré, no podía creerlo, me partió el corazón”, confesó para La Nación.