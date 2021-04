La labor que se hace en los centros de recuperación de la fauna es impagable. En ellos se recoge, se cuida y se trata a los animales salvajes en peligro para luego reintegrarlos en buenas condiciones a su vida normal. Pero a veces, en esta importante misión se encuentran escenas divertidas.

Es la que protagonizó un 'nínox maorí' o 'ruru', una especie de búho endémica de Oceanía que estaba siendo cuidado en el Wildbase Recovery Centre, en Palmerston North, Nueva Zelanda.

El pájaro había sido sometido a un tratamiento antibacteriano con un champú especial y luego fue secado por el personal de este centro de recuperación de la fauna neozelandés.

la doctora Natalie Anderson compartió en su cuenta de Twitter dos imágenes del búho, una nada más haber sido lavado con el champú y otra ya seco y lustroso.

"Por esto los búhos no vuelan cuando llueve", escribió Anderson. Los búhos, al contrario que la mayoría de las aves, no tienen plumas impermeables. El resto de pájaros tiene una especie de aceite que recubre sus plumas para que el agua de la lluvia no cale en ellos.

En cambio, los búhos tienen unas plumas más suaves que, a la vez, hacen que su vuelo sea mucho más silencioso, lo cual es una ventaja clara cuando salen de caza por la noche, para que sus víctimas no les oigan.

El tuit de Natalie Anderson ha arrasado en Twitter con más de 13.500 retuits, casi 61 mil 'me gusta' y más de 1.400 citas de otros usuarios.