Ponen a la venta la miel llamada Miel Gibson

Un ingenioso juego de palabras entre "miel" y el nombre del actor Mel (Gibson), fue la idea de una comerciante chilena donde decidió utilizar la imagen del protagonista de la película Corazón Valiente para popularizar su producto en redes sociales.

La dueña del negocio Yohanna Agurto, dijo a través de sus redes sociales esta semana que un equipo de abogados, que se identificó como representante del actor, le escribió para anunciarle que iniciarían acciones legales si no dejaba de usar el nombre e imagen.

Agurto dijo que los abogados la ubicaron a través del correo electrónico asociado a las redes sociales y que todavía no ha contestado, ya que insistió en que esto era una "humorada", que "no tenía mala intención" y que no pensaba que pudiera perjudicar la imagen del actor.

El tema se viralizó en redes sociales y el emprendimiento sumó muchos seguidores. Usuarios en Twitter, comenzaron a publicar imágenes de otros negocios que utilizan juegos de palabras en sus nombres con famosos personajes como Bart Simpson o la saga de El Señor de los Anillos, publica Excélsior.