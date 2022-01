Polémica en China con propuesta de hotel que ofrece a sus clientes dormir 'junto a un tigre'

Un hotel en China planea ofrecer a sus clientes habitaciones con vistas a un tigre blanco, encerrado en el recinto de al lado, detrás de una pared de vidrio templado. La propuesta ha desencadenado una serie de críticas de que se está beneficiando de la "miseria de los animales".

La propuesta para que "los huéspedes vean a los grandes felinos a través de la ventana y duerman con ellos" forma parte de la campaña promocional que se lanza en vísperas del Año Nuevo Chino 2022, indica RT.

El hotel Sendi Tribe Treehouse Hotel está conectado con el parque de safari Nantong, uno de los mayores zoológicos de la región, que cuenta con casi 20 mil animales salvajes. Por la cercanía de la reserva, el hotel ofrece, desde hace tiempo, habitaciones con vistas a jirafas, leones y cebras.

El diseño de las cuatro nuevos espacios, bautizados como 'habitaciones de bestias', no fue pensado como un hábitat adecuado para los felinos, afirmaron las autoridades. Según ellos, era necesario evaluar también si el cristal protegería a los tigres de los ruidos provenientes de la habitación. Asimismo, el Gobierno sugirió que el vidrio unidireccional podría reducir las molestias a los animales, recoge Daily Mail.

Por ahora, los huéspedes no pueden acceder a las nuevas habitaciones. "Todavía no están disponibles. No nos notificaron cuándo se pondrán en uso", dijo una empleada.

Las autoridades volverán a estudiar y evaluar el proyecto después de que el público y medios de comunicación cuestionaran el cumplimiento de todas las medidas de seguridad y normas éticas.

"Vamos a reconsiderar si es apropiado lanzarlo [el proyecto]", comentó a South China Morning Post un funcionario de la Oficina de Cultura y Turismo en la ciudad de Nantong.

No obstante, según otros medios de comunicación, el hotel ya recibió la orden por parte de las autoridades de renunciar al proyecto por el bienestar de los animales y cerrar las llamadas 'habitaciones de bestias'.