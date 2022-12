Planificadora de boda estafó a pareja, los invitados tuvieron que arreglar todo

Para las parejas que están por llegar al altar es fundamental tener todo en orden para que la boda salga bien, es por eso que contratan a planificadores para que organicen todo, sin embargo, se han dado a conocer casos de personas que han sido estafadas.

En Twitter una mujer contó su experiencia con una wedding planner que contrató, quien al final la estafó al grado de no acudir al día de la boda y no haber contratado o arreglado los detalles.

“Amador y yo planeamos nuestra boda hace aproximadamente un año y medio que nos comprometimos y como queríamos que saliera perfecto decidimos contratar a alguien para que así fuera, terrible error”, se puede ver en el comienzo del hilo en Twitter.

En octubre del 2021 la pareja contrató los servicios de una planificadora llamada Tania, que se comprometió a hacer su boda un evento muy especial, indica Milenio.

“Justo un mes antes de la boda, mi esposo y yo le liquidamos la totalidad de lo que abarcaba nuestro contrato. Quiero aclarar que también se le hizo un pago adicional de platillos y seguridad privada el día 8 de diciembre, justo dos días antes de la boda”, agregó.

La mujer mostró con algunas capturas de pantalla de la conversación que tenía con la wedding planner que no llegó el día de la boda, la cual se celebró el pasado 10 de diciembre.

“Eran las 16:40 horas y no había montado nada, ni había flores ni mobiliario. Mi boda supuestamente empezaría 16:30 horas”.

La supuesta wedding planner no le pagó a los meseros, que solamente eran 6 para atender a 160 personas. El evento empezó tarde porque no había luz y no se había pagado el jardín, así como los platos ni vasos.

“Llegó comida que yo no pedí, carne cruda y fría que mi mamá tuvo que cocinar. Mi familia, mis fotógrafos, mis amigos, los dueños del jardín, mi maquillista, mis damas y mis conocidos tuvieron que montar absolutamente todo”, expresó.

De acuerdo con el hilo de Twitter, la pareja sí pudo hablar con la mujer, pero se enteraron que piensa dejar el país.

"Quisimos el lunes 12 del presente mes y año llegar a un acuerdo con ella en el cual se portó muy 'accesible' y se comprometió a regresarnos nuestro dinero, pero ayer 14 de diciembre nos enteramos que tiene planeado irse del país y no volver".

La recién casada dijo que dentro de todo lo malo da las gracias a las personas que la ayudaron a arreglar todo de último momento, ya que sin ellos no hubiera sido posible.

“Dentro de lo malo, agradecemos estar rodeados de muchísimo amor y gente que nos ama cañón, así como las atenciones increíbles de los chicos de Novum, de Gaby Vargas y Andy de los dueños de jardín Marquina para que pudiera hacerse este evento”, finalizó.