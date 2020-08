“Pinocho”, el gatito al que le crece la cara asimétricamente

Los animales suelen entretener a los usuarios en su día a día gracias a las redes sociales. Un curioso perro o un pequeño gato suele ser el protagonista de los contenidos que enternecen o divierten a todos. Y ahora, un felino llamado “Pinocho” es el que se llevó toda la atención. Su particularidad reside en que nació con una anomalía craneal que hace que su cara tengo una forma asimétrica.

El equipo de Friends for Life Rescue Network, un refugio de Los Ángeles, Estados Unidos, lo rescató. El animal nació con una anomalía que solo le permitía comer alimentos húmedos. Además, tenía una gran hernia umbilical que debía operarse. Jacqueline Santiago, propietaria del sitio rescatista “The Dodo”, contó que: “Realmente no podía distinguir lo que estaba pasando con su rostro hasta que llegó”.

Luego dio un relato en diálogo con medios locales sobre el encuentro con el gato: “Fue muy, muy dulce en las primeras reuniones. Ronroneó de inmediato”. Los cuidados que le dieron fueron óptimos pero el felino tuvo nuevos problemas. Debieron someterlo a cirugías correctivas para repararle su hernia umbilical y además la colocación del esternón, indica Radio Mitre.

Actualmente, “Pinocho” se encuentra mejor. Sin embargo, no lo darán en adopción hasta que sea adulto. “Durante el tratamiento, no aceptamos ninguna aplicación o consulta, ya que aún no tenemos el alcance completo de cuáles serán sus necesidades posteriores. Sabemos cuáles son sus necesidades ahora, pero a medida que crece y cambia, esas también podrían cambiar”, explicó Santiago.